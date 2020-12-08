إحالة 40 مدرسًا للتحقيق الفوري بسبب "التزويغ" في بنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أحال عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم الثلاثاء، 40 مدرسًا للتحقيق الفوري، بسبب التزويع من العمل أثناء اليوم الدراسي.

وفاجأ مدير الإدارة، مدرسة الشهيد سمير منيب نعامة الإعدادية، ومدرسة بطا الابتدائية بقرية بطا التابعين لإدارة بنها التعليمية، لمتابعة الانضباط، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتبين عدم وجود المدرسين المحالين إلى التحقيق بمحل عملهم.

وقال فتح الباب، إن الجولات على المدارس مستمرة لمتابعة حالة الانضباط بها، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة داخل المدرسة، وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور، حفاظًا على سلامة الطلاب والمدرسين.

وشدد فتح الباب على ضرورة الدخول على المنصات التعليمية، وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين.