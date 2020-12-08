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ضبط طفلين هتكا عرض معاق ذهنيًا فى الدقهلية

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ضبط طفلين هتكا عرض معاق ذهنيًا فى الدقهلية ضبط طفلين هتكا عرض معاق ذهنيًا فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:24 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

حرر ولي أمر طفل "معاق ذهني" من قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، محضر رقم 4719 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة منية النصر، اتهم فيه طفلين لا يتجاوز عمرهما 15 عامًا، بهتك عرض نجله والاعتداء عليه جنسيًا.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي اخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة منية النصر، من "السيد م. م."، 27 عامًا، عامل، يتهم فيه كل من "السيد. ا"، 15 عامًا، و "محمد. ص."، 15 عامًا، باستدراج نجله "آدم"، 10 أعوام، يعاني من تأخر عقلى وتلعثم بالكلام، والاعتداء عليه جنسيًا.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة، وأنهما أقدما على ذلك لظروف الطفل العقلية، وعلمهما بأنه لن يفشي سرهما.

بالعرض على النيابة العامة، قررت تحويل الطفل المجنى عليه إلى مستشفى منية النصر لبيان ما به من إصابات، وحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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