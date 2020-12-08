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الصحة: تفعيل نظام علاج مصابي الإيدز بمستشفيات المراكز المتخصصة

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الصحة: تفعيل نظام علاج مصابي الإيدز بمستشفيات المراكز المتخصصة الصحة: تفعيل نظام علاج مصابي الإيدز بمستشفيات المراكز المتخصصة

مصراوي Masrawy

01:09 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل نظام إحالة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، لتلقي الخدمات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن نظام الإحالة يشمل تغطية كافة التخصصات؛ لضمان سرعة توفير خدمات طبية ذات جودة خالية من للوصم والتمييز.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ولفتت إلى توفير عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي الخدمة على مدار الـ 24 ساعة، وهي: 0233152802 - 0233152801 - 08007008000.

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