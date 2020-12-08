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"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
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مهندسة كبدة.. تركته مهنتها وفتحت أول محل كبدة نسائي في الصعيد

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