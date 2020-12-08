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نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:00 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
صهر الرئيس اللبناني يطلق تيارًا سياسيًا معارضًا لمواجهة "فساد السلطة"
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
جدة.. "ظاهرة تلقي المركبات" قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
سياح من إسرائيل في الإمارات و تجاربهم بعد توقيف أكثر من مئتي شخص في مطار دبي
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:35 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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