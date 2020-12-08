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غدًا الأربعاء.. رئيس ديوان المظالم يناقش دور القضاء في تحقيق العدالة ومراقبة الأجهزة الحكومية

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غدًا الأربعاء.. رئيس ديوان المظالم يناقش دور القضاء في تحقيق العدالة ومراقبة الأجهزة الحكومية غدًا الأربعاء.. رئيس ديوان المظالم يناقش دور القضاء في تحقيق العدالة ومراقبة الأجهزة الحكومية
في مؤتمر إلكتروني ضمن اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

غدًا الأربعاء.. رئيس ديوان المظالم يناقش دور القضاء في تحقيق العدالة ومراقبة الأجهزة الحكومية

يقدم رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، غدًا الأربعاء 24 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 9 ديسمبر 2020م. المؤتمر الإلكتروني "الرقابة القضائية في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية"، الذي ينفّذه معهد الإدارة العامة ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

ويستهدف المؤتمر الإلكتروني بيان حقيقة التنظيم القضائي في المملكة ودور القضاء الإداري في تحقيق العدالة وفي رقابة أداء الأجهزة الحكومية وضمان سيرها وفق موازنات عدالة.

ويشتمل المؤتمر الإلكتروني على خمسة محاور هي: التنظيم القضائي في المملكة العربية ، التعريف بديوان المظالم، الاختصاص القضائي لديوان المظالم، رقابة المشروعية للقضاء الإداري وأثره، نماذج تطبيقية لأحكام صادرة من قضاء ديوان المظالم.

ومن جانبه أشاد الشيخ الدكتور خالد اليوسف بتميز القضاء الإداري في السعودية ودوره في تحقيق العدالة الناجزة بشأن الدعاوى الإدارية، وكذلك مساهمته وفق اختصاصاته وطبيعته القضائية في ضمان سير الأجهزة الإدارية وفق مقتضيات العدالة وبما لا يخل بأدائها وفق القواعد القضائية المستقرة.

وأوضح رئيس ديوان المظالم وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، أن المؤتمر الإلكتروني يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية؛ بهدف إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية.

وأثنى الشيخ "اليوسف" على جهود معهد الإدارة العامة في مجال التدريب القانوني باعتباره أحد الصروح الإدارية المتميزة في التأهيل والتدريب القانوني؛ مشيدًا بمخرجات المعهد القانونية التي تُعد شهادة على جودة البرامج القانونية التي يقدّمها المعهد.

ويمكن التسجيل في المؤتمر ومتابعة محتواه من خلال الرابط التالي:

ethrai.sa/webinar-details/a3f4ba81-66f2-40f2-8fbf-b549bd5ba83b

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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