أخبار عاجلة

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
صهر الرئيس اللبناني يطلق تيارًا سياسيًا معارضًا لمواجهة "فساد السلطة" -
"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان -
​"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك -
جدة.. "ظاهرة تلقي المركبات" قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها -
يتقدمهم "فهد بن جلوي" .. فريق ملف الرياض 2030 يصل إلى مسقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث

Print
نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث
بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني

نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نُشرت اليوم، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5% سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، سجّل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2%، بعد تراجع بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

التحالف: التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

التحالف: التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

توقف محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان حتى يناير المقبل

توقف محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان حتى يناير المقبل

الحكومة الأمريكية تنفذ ثاني عقوبة إعدام في أسبوع واحد

الحكومة الأمريكية تنفذ ثاني عقوبة إعدام في أسبوع واحد

شبكة عيون الإخبارية