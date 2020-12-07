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الجيش اللبناني: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

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الجيش اللبناني: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية الجيش اللبناني: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

جي بي سي نيوز :- علنت قيادة الجيش اللبناني أن "4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون".

وأوضح الجيش في بيان أن أول طائرة استطلاع إسرائيلية "خرقت الأجواء اللبنانية بتاريخ 1 ديسمبر 2020 عند الساعة 22.50 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 2/12/2020 عند الساعة 03.25 من فوق بلدة يارون".

وأضاف الجيش: "وبتاريخ 2 ديسمبر 2020 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 03.55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 05.35 من فوق البلدة المذكورة".

كما ذكرت أنه "بتاريخ 1 ديسمبر 2020 واعتبارا من الساعة 10.40 ولغاية الساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب"، مؤكدة أنه "تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي السياق، أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" عن "تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح، وأجواء القطاع الغربي وقرى وبلدات قضاء صور على علو متوسط".

المصدر: "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"

جي بي سي نيوز

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