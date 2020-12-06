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الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات

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الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات
في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات

تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة ، حيث تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للهلال من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، حينما يواجه نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

فيما يسعى الرائد لتسجيل أول خسارة للمتصدر والقفز نحو مربع الكبار في حال خطف النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية يبحث النصر عن طريق سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره عبر بوابة ضيفه الاتفاق، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

في المقابل يأمل الاتفاق ألا تكون صحوة النصر على حسابه، بل ويسعى ( أي الاتفاق ) لتصحيح أوضاعه على حساب النصر.

وفي اللقاء الثالث يحل أبها ضيفًا على الفتح، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء صعب بالنسبة لأبها الذي يسعى للهروب من مناطق الخطر، فيما يبحث الفتح عن النقاط الثلاث التي تدفعه نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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