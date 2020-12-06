أخبار عاجلة

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً -
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان -
الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية

Print
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

6 مناطق في مرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الباحة وعسير والشرقية والشمالية وجازان والجوف).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة وغامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والأحساء والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه مركز الأرصاد أيضًا منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

شبكة عيون الإخبارية