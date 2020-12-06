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وسط غياب الخماسي .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق

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وسط غياب الخماسي .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ميدانيًا سعى المدير الفني للنصر "فيتوريا" إلى التركيز على الجوانب التكتيكية، كما تخلل التدريب تكثيف اللياقة المنوعة، والجري حول الملعب .

ومن المتوقع أن يغيب عن لقاء الاتفاق بداعي الإصابة كل من (عبد المجيد الصليهم ، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، فراس البريكان وبيتي مارتينيز).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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