أخبار عاجلة

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً -
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان -
الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة ملواح الدوليين إلكترونيًا

Print
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة ملواح الدوليين إلكترونيًا مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة ملواح الدوليين إلكترونيًا

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة ملواح الدوليين إلكترونيًا

أجرى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، اليوم، قرعة مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر للمشاركين الدوليين، التي تنطلق بأشواطها التأهيلية غدًا ، على أرض المهرجان في مَلهم شمال مدينة الرياض.
وأعلنت إدارة المهرجان، عن إجراء القرعة عبر النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائيًا ترتيب الصقور في الأشواط، التي قُسِّمَت على فئتي الملاك والمحترفين، وأتاح النادي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد المشاركين في أشواط الدوليين نحو 400 صقر، يشاركون في 24 شوطًا، نصفها للملاك، والنصف الآخر للمحترفين، تقام يومي الاثنين والثلاثاء، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يوميًا، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.
وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور جوائز نقدية للفائزين، بلغ مجموعها (2.340.000) ريال، منها 960 ألفًا لأشواط الملاك، وأكثر من 1.3 مليون ريال لأشواط المحترفين، ويتأهل الفائزون للأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)،التي خصص لها جوائز نقدية بلغت 1.2 مليون ريال.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

شبكة عيون الإخبارية