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مزاين الصقور ينطلق غداً بمهرجان الملك عبدالعزيز

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مزاين الصقور ينطلق غداً بمهرجان الملك عبدالعزيز

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور عن مواعيد انطلاق مسابقة المزاين بنسخته الثالثة، التي تقام على مدى ثلاثة أيام لاختيار أجمل الصقور في فئاتها، ويمنح أصحابها جوائز نقدية.
وأوضحت إدارة المهرجان، أن المسابقة تنطلق غدا وتستمر حتى يوم الأربعاء، ويجري تسجيل الصقور للمشاركين السعوديين والدوليين في المسابقة في اليوم نفسه، بدءاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً،حتى العاشرة والنصف صباحاً.
ويتوج مهرجان الصقور الفائزين بمسابقة المزاين على مدى الأيام الثلاثة، في فعالية تنطلق الساعة الثامنة مساءً على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض، ويُمنَحُ الفائزون جوائز نقدية يبلغ مجموعها 4.2 مليون ريال، موزعة على 7 أشواط، منها شوطان للفرخ حُرّ من حُرّ وشوط للحر إنتاج محلي، بالإضافة إلى خمسة أشواط للقرناس، وهي للفئات: حُرّ من حُرّ، حُرّ بيتي، حُرّ أسود/ أدهم، جير بيور، شاهين بحري.
وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لكل شوط جوائز قيمتها 600 ألف ريال، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.

مزاين الصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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