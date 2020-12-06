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"فيضة البابونج" بدومة الجندل تغذية بصرية تكتسي بالأخضر بين سلسلة جبلية فردية

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ذات طابع تضاريسي جاذب للتنزه وتقصده عشرات الأسر خلال الإجازة الأسبوعية

رصدت "سبق" صورًا لفيضة "البابونج" والتي تقع شمال شرق محافظة دومة الجندل، على أطراف سلسلة جبلية فردية تعطي المشاهد لها "تغذية بصرية" على جمال الطبيعة هناك، حيث اكتست الفيضة بالخضار بعد تساقط الأمطار عليها الأيام الماضية.

ويقع شرق فيضة البابونج "قاع الروض" في مويسن، وهو من أكبر القيعان بمنطقة الجوف، وتعد صحراء شرق دومة الجندل ذات طابع تضاريسي جاذب للتنزه، وتقصده عشرات الأسر بالمنطقة خلال الإجازة الأسبوعية بموسم الشتاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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