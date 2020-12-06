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شدن الصقري تدشن أكبر فروع " وقت اللياقة" النسائية بالرحمانية

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شدن الصقري تدشن أكبر فروع

دشنت الأستاذة شدن بنت حمد الصقري مدير الأندية النسائية في وقت اللياقة فرع الرحمانية النسائي والذي يعد الفرع النسائي رقم 36 ويقع في مدينة الرياض في حي الرحمانية، بحضور الأستاذة إيمان الرفاعي المديرة الإقليمية للأندية النسائية والأستاذة رشا السويلم مديرة المنطقة الوسطى، والمديرة الرياضية بالمنطقة الوسطى سعاد عدنان، والأستاذة روان الصقري محلل أعمال وذلك تعزيزاً لشبكة الفروع النسائية وتلبية لرغبة العملاء.

ويتوفر في الموقع الخصوصية اللازمة للمرأة لممارسة هواياتها الرياضية بكل يسر وسهولة، ويعد فرع الرحمانية الذي يقدر مساحته بـ 4800 م، من أكبر فروع وقت اللياقة، حيث يحتل موقعاً إستراتيجياً رائعاً، ويضم مختلف الأقسام التي توفر جميع ما تحتاج إليه الأنشطة الرياضية من أجهزة كارديو وصالة حديد متكاملة وصالات تمارين جماعية ومنطقة للتمارين الحرّة ومضمار للمشي والجري، بجانب قسم صحي خاص يضم المسبح والجاكوزي والبخار والساونا، كما يوجد أيضاً صالة لأجهزة البيلاتس وصالة لأجهزة الدراجات.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد بالفرع صالات متخصصة، كـالإكستريم فتنس لـرفع اللياقة وحرق المزيد من السعرات الحرارية وكذلك الإكستريم بوكسينغ لـمن ترغب في ممارسة البوكسينغ بـالشكل الصحيح وتطوير المهارة.

ويوفر النادي خدمة التدريب الشخصي لـمن ترغب في تحقيق هدفها بـشكل سليم وسريع ، كما يقدم النادي خدمة تعليم السباحة وتتميز ساعات العمل في النادي بالمرونة المطلوبة التي تخدم الجميع.

الجدير بالذكر أنه قد تم تغطية حفل الافتتاح من قبل سناب شات وقت اللياقة Fitness Time

شدن الصقري تدشن أكبر فروع

شدن الصقري تدشن أكبر فروع

شدن الصقري تدشن أكبر فروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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