أخبار عاجلة

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً -
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان -
الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.. "تعليم صامطة" ينفِّذ ورشة "عطاء وطن"

Print
تستهدف غرس مفهوم المواطنة وتنمية المهارات القيادية لدى المشاركين

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

نفَّذ مكتب تعليم صامطة ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي ورشة عمل بعنوان "عطاء وطن" تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020.

وتهدف الورشة التي نفّذها مشرف النشاط الطلابي محمد السهلي إلى غرس وتنمية مفهوم المواطنة الفاعلة، وصقل المهارات القيادية لدى المشاركين، وإكسابهم المهارات العملية في العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بصفته رافدًا أساسيًّا للتنمية المستدامة.

وصرّح رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور بأن الخامس من ديسمبر من كل عام تاريخ تحتفي فيه المجتمعات العالمية والمجتمع السعودي باليوم العالمي للتطوع، ويدخل ضمن اهتماماتها، ويعتبر من المرتكزات الأساسية لرؤية 2030؛ وذلك لما يحمله التطوع من قيمة جليلة، تعزز قيم المواطنة والبذل والعطاء لبلادنا الغالية.

فيما أشار طارق صبيحي، رئيس وحدة النشاط بمكتب تعليم صامطة، إلى أن هذه الفعاليات منفَّذة من قِبل مشرفي الوحدة ورواد النشاط، وأن جميع مدارس المكتب على استعداد لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وفي ختام الورشة تم تنفيذ ما تم طرحه في الورشة بحديقة مكتب التعليم.

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

شبكة عيون الإخبارية