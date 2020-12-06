"العنزي " يدشن معرض التطوع "عطاء وطن " في جمعية البر بيدمة

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أكد أهمية تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني وفقاً لرؤية 2030

دشن محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم معرض التطوع "عطاء وطن" بمقر الجمعية الخيرية والذي نظمته جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وتفقد المحافظ أرجاء المعرض وشارك في عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة مقدماً شكره للقائمين على هذا العمل.

وأكد "العنزي " على أهمية تفعيل المشاريع والمبادرات التي تشجع على العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني وأنه هدف إستراتيجي لرؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة.