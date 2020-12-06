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"مسام" ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر

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بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201,385 لغمًا

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 1,385 لغمًا، منها 49 لغمًا مضادة للأفراد، و115 لغمًا مضادة للدبابات، و1,218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201,385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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