أخبار عاجلة

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً -
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان -
الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز

Print
في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في المهرجان والتي بلغت 2350 صقرًا

في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.
وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة.مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

شبكة عيون الإخبارية