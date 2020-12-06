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بوابة الدرعية: بدء استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية

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بوابة الدرعية: بدء استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية بوابة الدرعية: بدء استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية
لضمان تطابق التصاميم لمعايير "كود وادي حنيفة وروافده" لإصدار التراخيص عبر بلدي

بوابة الدرعية: بدء استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن البدء باستقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية ضمن نطاقها الإشرافي من خلال مبادرة "أستديو التصميم" بهدف تقديم الاستشارات التصميمية لجميع المستفيدين وضمان تطابق التصاميم لمعايير "كود وادي حنيفة وروافده" تمهيدًا لإصدار التراخيص من خلال منصة بلدي.

وأكدت "بوابة الدرعية" أن "أستديو التصميم"، يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم المعماري والعمراني بما يضمن التناغم البصري والبيئي والتوظيف الأمثل للفراغات مبني على أفضل الممارسات والتنظيمات سعيًا لإيجاد بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، كما يسهم الأستديو في إيضاح إجراءات اعتماد التصاميم وآلية استخراج تراخيص البناء من منصة بلدي وتقديم أي دعم لازم في سبيل إنجاح تطبيق الكود.
ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في حجز أو زيارة أستديو التصميم بالاتصال على الرقم 920002622 أو من خلال البريد الإلكتروني Eservices@dgda.gov.saهيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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