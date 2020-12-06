مع بدء استخدام اللقاح.. موسكو تخطط لتطعيم 6- 7 ملايين شخص ضد "كورونا"

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فتح 70 عيادة لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح وتجهيز 100 أخرى حتى نهاية العام

تخطط سلطات العاصمة الروسية موسكو، لتطعيم حوالى 6- 7 ملايين شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، في المستقبل.

وقال سيرغي سوبيانين عمدة موسكو، في حديث تلفزيوني: "نحتاج إلى تطعيم 6- 7 ملايين شخص في المستقبل. ولا يمكنك تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور؛ لذلك تحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي".

وتابع سوبيانين وفق "روسيا اليوم": يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".

ويوم أمس انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصًا للفئات الأكثر تعرضًا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.فيروس كورونا الجديد