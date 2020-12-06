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اندلاع حريق في بئر نفطية بمنطقة أورينبورغ الروسية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:06 صباحاً
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل تنتظر الدوحة الاعتذار من أجل حل الأزمة الخليجية؟ - يجيب علي الهيل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 06 ديسمبر 2020 10:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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