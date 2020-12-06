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عتبة البرد الفعلي.. هكذا توقع "الزعاق" طقس المملكة حتى نهاية الأسبوع

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عتبة البرد الفعلي.. هكذا توقع "الزعاق" طقس المملكة حتى نهاية الأسبوع عتبة البرد الفعلي.. هكذا توقع "الزعاق" طقس المملكة حتى نهاية الأسبوع
فيما نوّهت "الأرصاد" لموجة باردة مصحوبة برياح تؤثر اليوم في مناطق عدة

عتبة البرد الفعلي.. هكذا توقع

توقع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، استقراراً بأجواء المملكة من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وقال "الزعاق" عبر "تويتر": "من اليوم تستقر الأجواء مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة، خاصة مع الصباح الباكر، ويستمر هذا الاستقرار طوال هذا الأسبوع".

وتابع: "تعد هذه الأيام عتبة دخولنا إلى مرحلة البرد الفعلي".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، والرياض، والشرقية)، وسماءً غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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