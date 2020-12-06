أخبار عاجلة

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال -
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة -
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية" -
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية -
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر" -
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء‎ -
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع -
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم -
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد -
تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة

Print
لأول مرة.. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة لأول مرة.. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة
للحصول على أموال من إعلانات غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى ضارة

لأول مرة.. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة

أدانت محكمة صينية للمرة الأولى، شركة تصنيع هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة.

ووصف تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، بأنه فريد من نوعه، بعدما تم إدانة شركة "غيونيي" الصينية الرائدة بالتورط في زرع برمجية "حصان طروادة" الخبيثة على أكثر من 20 مليون هاتف تقريبًا.

وأرجعت المحكمة ذلك الإجراء إلى أنه محاولة من الشركة الصينية للحصول على أموال من إعلانات غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى ضارة دون علم المستخدمين.

وأوضحت المحكمة الصينية أن شركة "شينزن زهيبو" التابعة لغيونيي، قامت بزرع حصان طروادة في تحديثات تطبيق "ستوري لوك" الموجود على هواتف "غيونيي" الشهيرة؛ بدءًا من ديسمبر 2018، وحتى 19 أكتوبر 2019.

وجنَت الشركة الصينية بسبب تصرفها، أكثر من 4.2 مليون دولار، وتأثر حوالى 21.5 مليون هاتف تابع لها.

وأدانت المحكمة، مسؤولي "غيونيي"، بالتحكم بشكل غير قانوني في الأجهزة المحمولة وحكم عليه بالسجن بأحكام تتراوح من 3 إلى 3.5 سنوات، وغرامات تصل إلى 200 ألف يوان صيني؛ أي ما يوازي 30 ألف دولار أمريكي لكل مسؤول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

شبكة عيون الإخبارية