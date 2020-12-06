لأول مرة.. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة

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للحصول على أموال من إعلانات غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى ضارة

أدانت محكمة صينية للمرة الأولى، شركة تصنيع هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة.

ووصف تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، بأنه فريد من نوعه، بعدما تم إدانة شركة "غيونيي" الصينية الرائدة بالتورط في زرع برمجية "حصان طروادة" الخبيثة على أكثر من 20 مليون هاتف تقريبًا.

وأرجعت المحكمة ذلك الإجراء إلى أنه محاولة من الشركة الصينية للحصول على أموال من إعلانات غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى ضارة دون علم المستخدمين.

وأوضحت المحكمة الصينية أن شركة "شينزن زهيبو" التابعة لغيونيي، قامت بزرع حصان طروادة في تحديثات تطبيق "ستوري لوك" الموجود على هواتف "غيونيي" الشهيرة؛ بدءًا من ديسمبر 2018، وحتى 19 أكتوبر 2019.

وجنَت الشركة الصينية بسبب تصرفها، أكثر من 4.2 مليون دولار، وتأثر حوالى 21.5 مليون هاتف تابع لها.

وأدانت المحكمة، مسؤولي "غيونيي"، بالتحكم بشكل غير قانوني في الأجهزة المحمولة وحكم عليه بالسجن بأحكام تتراوح من 3 إلى 3.5 سنوات، وغرامات تصل إلى 200 ألف يوان صيني؛ أي ما يوازي 30 ألف دولار أمريكي لكل مسؤول.