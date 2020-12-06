أخبار عاجلة

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال -
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة -
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية" -
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية -
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر" -
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء‎ -
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع -
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم -
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد -
تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبراء يحذّرون من الجلوس فترات طويلة: 6 مخاطر مزعجة

Print
خبراء يحذّرون من الجلوس فترات طويلة: 6 مخاطر مزعجة خبراء يحذّرون من الجلوس فترات طويلة: 6 مخاطر مزعجة
قد يتسبّب في أضرار صحية كبيرة قد تصل إلى حد الموت المبكر

خبراء يحذّرون من الجلوس فترات طويلة: 6 مخاطر مزعجة

يحذّر خبراء الصحة دائماً من مخاطر الجلوس فترات طويلة، خصوصاً أن أبحاثاً سابقة وجدت أن نسبة كبيرة من البشر تقضي 6 ساعات على الأقل يومياً في وضعية الجلوس.

ونقلت اليوم سكاي نيوز عربية، عن موقع "ويب طب"، أن الجلوس فترات طويلة طوال اليوم قد يتسبّب في أضرار صحية كبيرة؛ قد تصل إلى حد الموت المبكر.

وفيما يلي بعض مخاطر الجلوس فترات طويلة:

1- ضعف في القدمين وعضلات الأرداف: ما لا يتم استخدامه يتعطل ويضعف بسرعة. هذه قاعدة تنطبق أيضا على عضلات النصف السفلي من الجسم، وحين تصاب عضلات القدمين بضعف، فإن هذا يقلل من قدرة الجسم على التوازن ويزيد من فرص الإصابة بجروح وكدمات.

2- زيادة الوزن: تساعد الحركة المستمرة على تحفيز إطلاق الجسم جزيئات تساعد على حرق والسكريات. لذا فإن الجلوس طوال اليوم يقلل من فرص تحفيزها، ما يؤدي إلى اكتساب الوزن في عدد من المناطق غير النشيطة.

3- إلحاق الضرر بالظهر: اتخاذ وضعية جلوس خاطئة قد يؤذي الظهر ويتسبّب في وضع ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري، ما قد يؤدي إلى تلف مبكر فيها ينتج عنه ألم مزمن في الظهر وفق "سكاي نيوز".

4- الأرق والاكتئاب: وجدت دراسات أن فرص الإصابة بالاكتئاب والأرق تزداد لدى الأشخاص الذين يميلون للجلوس فترات طويلة يومياً.

5- أمراض القلب: من الممكن أن يتسبّب الجلوس المطول بإلحاق الضرر بالقلب. ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمضون أكثر من 23 ساعة أسبوعياً في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر بنسبة 64 في المئة.

6- تصلب الكتفين والعنق: كما هو الحال مع عضلات الأقدام والأرداف، فإن الجلوس المطول قد يتسبّب في تصلب عضلات الرقبة والكتفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل استدعاء "الأعلى للإعلام" لسميرة الدغيدي بشأن شبكة قنوات "الأولى للإعلام"

تفاصيل استدعاء "الأعلى للإعلام" لسميرة الدغيدي بشأن شبكة قنوات "الأولى للإعلام"

"المياه": ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف في عدة أحياء بالطائف

"المياه": ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف في عدة أحياء بالطائف

من مصر | "ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي" أغنية لجمهور النادي الأهلي إهداء من الفنان حجازي متقال

من مصر | "ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي" أغنية لجمهور النادي الأهلي إهداء من الفنان حجازي متقال

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

شبكة عيون الإخبارية