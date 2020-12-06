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سوريا.. جرحى بانفجار دراجة نارية ملغمة في ريف درعا

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سوريا.. جرحى بانفجار دراجة نارية ملغمة في ريف درعا سوريا.. جرحى بانفجار دراجة نارية ملغمة في ريف درعا

جي بي سي نيوز :- أصيب 3 مدنيين سوريين بجروح بليغة، اليوم الأحد، جراء انفجار دراجة نارية ملغمة على الطريق الواصل بين بلدة الغارية ومدينة الحراك في ريف درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى الآن 777 هجمة واغتيالا.

وبلغ عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها 511، وهم: 144 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفلا، إضافة إلى 221 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و99 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".

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جي بي سي نيوز

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