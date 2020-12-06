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"سقيا" انتهت.. "الحصيني": عشناها أياماً جميلة وبفضل الله شملت هذه المناطق

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"سقيا" انتهت.. "الحصيني": عشناها أياماً جميلة وبفضل الله شملت هذه المناطق "سقيا" انتهت.. "الحصيني": عشناها أياماً جميلة وبفضل الله شملت هذه المناطق
قال: كانت الحالة واسعة استمرت 10 أيام ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات بَرَد

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، إن حالة #سقيا الممطرة انتهت مساء أمس -ليلة اليوم الأحد-؛ مشيراً إلى أننا عشنا في "سقيا" أياماً جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات بَرَد وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "هو #الوسم لعام 1442هـ، كانت الحالة واسعة شملت أجزاءً واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت عشرة أيام؛ حيث شملت أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك، جرت السيول وفاضت بعض السدود وامتلأت بعض الفياض".

وتابع: "من فضل الله علينا أن حالة #سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة "الصمان و#الدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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