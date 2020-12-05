عبر بوابة إشبيلية.. ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات

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عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات اليوم السبت بعد الانتصار على مضيفه الأندلسي إشبيلية بهدف دون مقابل، وذلك في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل ريال ملعب إشبيلية وهو خاسر 6 من مبارياته التسع الأخيرة، على خلفية ثلاث مباريات متتالية في الدوري المحلي من دون فوز، وخسارة في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا؛ ليصعد إلى المركز الثالث بـ20 نقطة، مقابل 16 لإشبيلية في المركز الخامس.

ولم يذق ريال طعم الفوز محليًّا في آخر ثلاث مباريات؛ إذ خسر أمام فالنسيا 1-4، وأمام قادش 1-2، وتعادل مع فياريال 1-1، كما سقط قاريًّا أمام شاختار بهدفين نظيفين؛ ما أدى إلى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية في اليوم التالي، تساءلت خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى في منصبه، ولاسيما في حال فشل فريقه في ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثُمن النهائي من دوري الأبطال.

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