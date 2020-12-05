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بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

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الفعاليات انطلقت مساء اليوم في حديقة الوادي بمشاركة الفرق التطوعية

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

شاركت بلدية محافظة صامطة بعديد المبادرات والأنشطة باليوم العالمي للتطوع لعام 2020 والذي يصادف اليوم الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية.

وقد انطلقت الفعاليات مساء اليوم السبت في حديقة الوادي شمال المحافظة، وبحضور رئيس بلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

وقد شاركت البلدية في هذه الفعالية بالتعاون مع عديد الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع بزراعة الشتلات ودهن الأرصفة وطمس الكتابات التي تشوه المنظر الحضاري، وذلك بالمشاركة من قِبل بعض الفرق التطوعية بالمحافظة.

كما تضمنت مشاركة البلدية بركن توعوي بحديقة الشهداء للتوعية والتعريف بالتطوع وأهميته على الفرد والمجتمع ليتم توزيع المنشورات والهدايا على الزوار للتعريف بهذا اليوم.

ومن جانب آخر، أكد رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، أن هذه المشاركة من قِبل البلدية تأتي من باب الشراكة المجتمعية في الاحتفالات والأنشطة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وطموحات قادتها- حفظهم الله- والتي تدعم وتحث على العمل التطوعي والمشاركة فيه، داعيًا الجميع بالمساهمة والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف الأنشطة والمحافظة على المكتسبات والمرافق العامة لكي نوصل رسالتنا للعالم.

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

بلدية صامطة تشارك باليوم العالمي للتطوع 2020 بمبادرات وأنشطة عدة

جازان صامطة اليوم العالمي للتطوع أمانة جازان بلدية صامطة يوم التطوع العالمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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