أخبار عاجلة

تسمم 3 أشقاء تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج -
مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية -
للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف -
إخماد حريق بسيارة أمام سنترال العاشر من رمضان -
في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ -
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية -
مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا

Print
"الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا "الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا

رصد المهتمان بالطقس بندر الشراري وماجد الفالح، مساء اليوم، مقاطع تبين لحظة تكون إعصارًا قمعيًا "تورنيدو" شرق مدينة سكاكا.

وقال "بندر الشراري": "ظهور إعصار مصغر (تورنيدو) جنوب شرق سكاكا غرب خوعا الساعة 2 الظهر السبت 5 /12 / 2020".

وبيّن ماجد الفالح: "‏إعصار الروسان شرق سكاكا بمنطقة الجوف، تم تصوير هذا المقطع من أحد أقاربي جهة محطة الروسان، وهو عبارة عن دوامة هوائية استمرت قرابة الدقيقة، ولم تخلف ولله الحمد أي أضرار، سواء مادية أو بشرية".

وتكون الإعصار لحظة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنه هطول أمطار غزيرة شرق وشمال منطقة الجوف، وشهدت بعض من مراكزها تساقط لحبات البرد".

ويعرف الإعصار القمعي بـ"العاصفة الهوائية العنيفة"، التي تتميز بغيمة مخروطية دوارة، وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول "التورنيدو". سكاكا الجوف إعصار قمعي إعصار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

شبكة عيون الإخبارية