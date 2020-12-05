"الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا

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رصد المهتمان بالطقس بندر الشراري وماجد الفالح، مساء اليوم، مقاطع تبين لحظة تكون إعصارًا قمعيًا "تورنيدو" شرق مدينة سكاكا.

وقال "بندر الشراري": "ظهور إعصار مصغر (تورنيدو) جنوب شرق سكاكا غرب خوعا الساعة 2 الظهر السبت 5 /12 / 2020".

وبيّن ماجد الفالح: "‏إعصار الروسان شرق سكاكا بمنطقة الجوف، تم تصوير هذا المقطع من أحد أقاربي جهة محطة الروسان، وهو عبارة عن دوامة هوائية استمرت قرابة الدقيقة، ولم تخلف ولله الحمد أي أضرار، سواء مادية أو بشرية".

وتكون الإعصار لحظة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنه هطول أمطار غزيرة شرق وشمال منطقة الجوف، وشهدت بعض من مراكزها تساقط لحبات البرد".

ويعرف الإعصار القمعي بـ"العاصفة الهوائية العنيفة"، التي تتميز بغيمة مخروطية دوارة، وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول "التورنيدو". سكاكا الجوف إعصار قمعي إعصار