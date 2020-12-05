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"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020

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"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020 "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020
تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف مناطق المملكة

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر برعاية وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك تحت شعار "عطاء وطن"، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وقال المهندس الراجحي في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن تدشين هذه الفعاليات يأتي تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، والذي بدوره سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتطوع، وترسيخ قيمة التطوع في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة".

وأوضح المهندس الراجحي أن احتفال الوزارة باليوم السعودي والعالمي للتطوع هذا العام – بصفتها الحاضن للعمل التطوعي في المملكة - وتعتمد على ركائز العمل التطوعي، وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سيقوم المتطوعون بتقديم الاستشارات الصحية، وقياس العلامات الحيوية للمستفيدين وكبار السن خاصة، وذلك في المراكز التجارية.

ويأتي تنفيذ تلك الفعاليات المختلفة عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 31 مارس 2020، والتي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.اليوم العالمي للتطوع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم التطوع العالمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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