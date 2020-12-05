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تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر السعودي يواجه تونس "وديًا"

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تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر السعودي يواجه تونس "وديًا" تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر السعودي يواجه تونس "وديًا"

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر السعودي يواجه تونس

يخوض السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد ، أولى مبارياته الودية أمام منتخب تونس ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وتُقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وعلى الصعيد الميداني أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة المباراة تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها مرانًا على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، بعد ذلك طبقوا مناورة على نصف مساحة الملعب.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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