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"البيئة" تصادر 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق

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خلال حملات مكثفة نفذتها بالتعاون مع الجهات الأمنية

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن جهودها لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، وضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق؛ من مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في خمس مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت: "الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل".

وفي العاصمة الرياض قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض؛ بحملة تفتيش أسفرت عن ضبط مستودع حطب محلي تقدر كمية الحطب المخزنة فيه بـ40 طنًّا، وتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، قام منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنفيذ حملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته.

وقد تم تجفيف السوق والمحلات من الحطب المحلي، وما زال البحث جاريًا مع الجهات الأمنية لضبط أي مستودعات أخرى، وبلغ مجموع ما تم ضبطه من الحطب المحلي من أسواق الحطب والمستودعات ما يقارب ٩٠ طنًّا.

وفي منطقة الجوف استطاع منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي قبل اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

في سياق متصل نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة، حملة موسعة على أسواق بيع الحطب المحلي بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ مما أسفر عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، واتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

ونفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة في منطقة حائل واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حملة تفتيش على أسواق الحطب.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط سيارة من نوع "دينا" محملة بالحطب المحلي "الطلح" بمحافظة سميراء شرق حائل، قبل تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ بشنّ حملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب؛ حيث تم اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.

يشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحدّ من ظاهرة الاحتطاب؛ مما ساهم مع الحملات التوعوية والأنظمة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة والحدّ من الاحتطاب وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة "لنجعلها خضراء" التي نفذتها الوزارة بمناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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