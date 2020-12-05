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محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء

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محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء

جي بي سي نيوز  - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.

وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة، وهي المحطات التابعة لجوبترول:محطة الاستقلال 1, محطة الهاشمية, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة قولف عنجرة, محطة يحيى بدر الحديد, محطة السلط الجسر/ الدباس, محطة عياش محمد أبو العيس( العموش).

المحطات التابعة للمناصير:محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي, محطة المطار, محطة الطنيب, محطة ش. الشريف حسين, محطة وادي رم, محطة اربد, محطة خو, محطة مطار العقبة.

المحطات التابعة لتوتال:محطة اليادودة 1, محطة مجمع الباصات, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة راس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة ماهر حسونة, محطة نايفة, معان الجديدة, امواج, السعد, محطة صويلح, محطة حازم قطيشات.

جي بي سي نيوز

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