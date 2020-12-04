الأفضل في نوفمبر.. السومة ورازفان  وبخاري.. والعمري أفضل واعد

★ ★ ★ ★ ★

حقق الروماني لوشيسكو رازافان مدرب نادي الهلال والسوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي وأمين بخاري حارس مرمى نادي العين وعبدالإله العمري مدافع فريق النصر جوائز الأفضلية لشهر نوفمبر للجولات (4 - 5 - 6) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر ذهبت إلى رازافان، فيما جاء اختيار عمر السومة لجائزة أفضل لاعب، وحصد أمين بخاري حارس مرمى فريق العين جائزة أفضل حارس، في حين تم اختيار عبدالإله العمري مدافع فريق النصر لجائزة أفضل لاعب واعد.