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"مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي

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"مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي "مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي
أفلام وثائقية عن الخدمات ونشيد البيعة والعرضة ومعرض تشكيلي وتكريم

احتفلت مراكز التأهيل الرجالية والنسائية بمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ بمشاركة بعض من المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق ياسر بن عبدالرحمن البابطين ومجموعة من قيادات ومنسوبي الوزارة والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

بدأ الحفل بمجموعة من الفقرات الترحيبية ثم كلمة ألقاها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق، أوضح فيها اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع والجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعناية بهم وتمكينهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع.

تلا ذلك عرض بعض الأفلام الوثائقية عن الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل والتدابير الاحترازية داخلها منذ بداية جائحة كورونا، بعدها بدأت مسيرة ذوي الإعاقة بعنوان "مكاني بينكم" ثم نشيد البيعة والعرضة ثم تجول الحضور في المعرض التشكيلي المصاحب والذي ضم بعض الأعمال الفنية لذوي الإعاقة.


وفي ختام الحفل كرّم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق المشاركين في الحفل والداعمين وبعض النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة.مراكز التأهيل الرجالية والنسائية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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