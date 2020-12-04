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"العثيمين" يدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة

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"العثيمين" يدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة "العثيمين" يدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة
"التعاون الإسلامي" تتضامن مع في إجراءاتها لحماية أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته بأشد

العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في

المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في

ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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