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المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

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لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين

المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

وقّعت المملكة العربية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

ووقّع عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بينما وقّع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكّد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناءً على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961 م.

كما جدّدا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر، ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.

حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي؛ ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

المملكة العربية السعودية جمهورية زيمبابوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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