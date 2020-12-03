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مواجهات نارية في نصف نهائي الأمم : إيطاليا أمام إسبانيا.. وفرنسا تواجه بلجيكا

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مواجهات نارية في نصف نهائي الأمم : إيطاليا أمام إسبانيا.. وفرنسا تواجه بلجيكا

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بوساطة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الخميس، عن وقوع الإيطالي في مواجهة منتخب إسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.
وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.
وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر المقبل.
كما يلتقي المنتخب الفرنسي (بطل العالم) مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي. وستُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من الشهر نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية