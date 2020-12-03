"التجارة" تنفذ 7 آلاف زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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واصلت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة تنفيذ جولاتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة المستهلكين.

وأسفرت نتائج الجولات عن تنفيذ 7,007 زيارات تفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين (من 22 نوفمبر إلى 3 ديسمبر) شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بمختلف قطاعاتها.

وحررت فرق الضبط التابعة للوزارة 210 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

هذا وتصدرت المناطق المشمولة بالجولات على التوالي كلاً من المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة الحدود الشمالية، منطقة تبوك، منطقة نجران ، منطقة جازان، منطقة حائل، منطقة مكة، منطقة الجوف، منطقة عسير، منطقة المدينة المنورة، منطقة الباحة.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلتها متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

وزارة التجارة