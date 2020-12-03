أخبار عاجلة

قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"

Print
أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي" أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"
ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدّمتها

أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال خمسة أيام، وبنسبة إنجاز 100%، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي"؛ 255 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز 255 عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.

وأضاف: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها.

وتابع: تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

شبكة عيون الإخبارية