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بشرى سارة.. اعتماد مجمعات تعليمية للبنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

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بشرى سارة.. اعتماد مجمعات تعليمية للبنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة بشرى سارة.. اعتماد مجمعات تعليمية للبنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة
الشركة المنفذة بدأت في وضع اللمسات الأولى للمشروعين

بشرى سارة.. اعتماد مجمعات تعليمية للبنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

كشفت "سبق" بأن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة اعتمدت مشروعات تعليمية؛ عبارة عن مجمع تعليمي للبنين وآخر للبنات بمخططات ولي العهد "8, 7, 6, 5" الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وبدأت بالفعل الشركة المنفذة في وضع اللمسات الأولى للمشروعين، وهما مجمع تعليمي للبنين في مخطط ولي العهد 7 ومجمع تعليمي آخر للبنات في مخطط 6.

وبهذا ستنتهي معاناة سكان المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، والمتمثلة في البحث عن المدارس بشتى مراحلها وإيصال أبنائهم وبناتهم للمخططات والأحياء البعيدة عنهم داخل العاصمة المقدسة، حيث تفتقر تلك المخططات منذ نشأتها للمدارس برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها يوماً بعد آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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