"المواصفات": تسجيل 58 ألف منتج عبر منصة سابر خلال نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

عدد المنتجات المسجلة تجاوزت الـ1.4 مليون منتج محلي ومستورد

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسجيل أكثر من 58 ألف منتج خلال شهر نوفمبر في منصة سابر الإلكترونية؛ فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 23 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة للإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة، سجل بها أكثر من 33 ألف تاجر، وتجاوزت عدد المنتجات المسجلة 1.4 مليون منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 395 ألف شهادة مطابقة؛ وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تُسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم؛ للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ؛ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة، وتسجيل المنتجات عبر saber.sa؛ مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية؛ كان بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة.

يشار إلى أن هيئة المواصفات قد أعلنت -في وقت سابق- إطلاق خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين؛ لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة