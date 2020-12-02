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الاردن .. الأمن يكشف قضية قتل بالخطأ قُيدت بحادثة انتحار

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الاردن .. الأمن يكشف قضية قتل بالخطأ قُيدت بحادثة انتحار الاردن .. الأمن يكشف قضية قتل بالخطأ قُيدت بحادثة انتحار

جي بي سي نيوز :- تمكنت فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي من كشف قضية قتل بالخطأ قُيدت بحادثة انتحار عام 2013 في محافظة الزرقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق التي شكلت بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، للنظر بالجرائم المهمة والمجهولة، أعادت دراسة القضية التي وقعت في العام 2013 في محافظة الزرقاء، وقيدت على أنها قضية انتحار، حيث توصلت فرق التحقيق لمعطيات قادت لإعادة التحقيق بالقضية وكشفت ملابسات تشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية فيها. وحول تفاصيل القضية، أوضح الناطق الإعلامي، انه في عام 2013 ورد بلاغ بقيام احد الاشخاص في محافظة الزرقاء بالانتحار بعد أن أطلق النار على نفسه أثناء وجوده داخل منزله حيث أكد أشقاؤه ذلك في حينه.
وأكد الناطق الإعلامي انه وبعد ظهور ما يؤشر على وجود شبهات وظهور معطيات ومعلومات جديدة، جرى استدعاء اثنين من أشقاء المتوفى وإعادة التحقيقات وفق ما ظهر من معطيات، حيث اعترفا أنهما وأثناء وجودهما داخل المنزل برفقة شقيقهم المتوفى وكان بحوزتهما سلاحان ناريان (بومباكشن)، واثناء عبث احدهما بالسلاح الناري خرجت طلقة منه بالخطأ وأصابت شقيقهم وتوفي على الفور، واتفقا على الادعاء بان شقيقهما قد أقدم على الانتحار وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

جي بي سي نيوز

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