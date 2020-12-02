أخبار عاجلة

ترامب: مجلس الشيوخ يواجه خطر سرقته -
انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. غياب الوجوه النسائية - تعليق أحمد المليفي -
فيضانات تجتاح مناطق شمال إيطاليا -
الأمير تركي الفيصل يهاجم إسرائيل في مؤتمر المنامة.. وأشكنازي يرد -
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف -
نتنياهو يحتفل بذكرى اعتراف ترامب بالقدس -
12 أكذوبة انطلت علينا بفضل هوليوود -
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة -
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة -
الجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء أزمة الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل

Print
تم بناؤه على مستوى عالٍ من التجهيزات والإمكانات

بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل

تفقد الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان فروسية الجبيل.

واطّلع "الفيصل" خلال الجولة على استعدادات الميدان لموسم السباقات 1442هـ، واستمع إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.

وأشاد مدير ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني، بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، الذي تم بناؤه على طراز عالٍ من التجهيزات.

ورافق الأمير بندر خلال الجولة، محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وأعضاء مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل.

بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل

رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية