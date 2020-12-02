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"العنقري" يشارك في الحوار الاستراتيجي بين "الإنتوساي" ومجتمع المانحين

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"العنقري" يشارك في الحوار الاستراتيجي بين "الإنتوساي" ومجتمع المانحين "العنقري" يشارك في الحوار الاستراتيجي بين "الإنتوساي" ومجتمع المانحين
بحضور عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم عبر الاتصال المرئي، في اجتماع الحوار الاستراتيجي السنوي بين مبادرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للتنمية، وتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

جاء ذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض الدعم المقدم من مبادرة الإنتوساي للتنمية لمساعدة الأجهزة الرقابية ذات الوضع الحرج في ظل جائحة كورونا.

وتم الاتفاق على جملة من الآليات المتاحة بما يضمن استمرارية العمل في الأجهزة المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك المنهجية الاستراتيجية للتعاون بين المنظمة الدولية (الإنتوساي) ومجتمع المانحين للفترة القادمة.

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يرأس مع البنك الدولي اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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