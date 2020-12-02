عودة المبادرة السنوية الرئيسية لمعهد مسك للفنون بنسختها الرابعة

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بدءاً من الغد بمشاركة أكثر من 65 من الخبراء البارزين في قطاع الفن والثقافة

يشهد هذا الأسبوع (3-7 ديسمبر) عودة المبادرة السنوية الرئيسية لمعهد مسك للفنون، المعروفة بأسبوع مسك للفنون، بنسختها الرابعة.

وتهدف هذه المنصة المعروفة بأسبوع مسك للفنون والمخصصة لعشاق الفن والراعية للإبداع، إلى تشجيع التفكير النقدي وحل المشكلات، إلى جانب ترك تأثير إيجابي على البيئات المجتمعية الخلاقة. وستتيح الفرصة للمرة الأولى للجمهور السعودي والدولي على حد سواء للمشاركة في البرنامج الذي يتخذ أبعاداً جديدة في مقر معهد مسك للفنون، في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض، أو من بحلته الرقمية عبر الإنترنت.

وتضم نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون التي سيتم تنظيمها تحت عنوان "صياغة الثقافة" ما يزيد على 65 من الخبراء البارزين في قطاع الفن والثقافة، والهندسة المعمارية وريادة الأعمال، ضمن برنامج متنوع من حلقات حوارية، والعروض الرئيسية، والدورات المتخصصة، وورش العمل فضلاً عن عروض الأفلام، والمعارض والنقاشات.

وأطلق أيضاً معهد مسك للفنون المنحة الفنية السنوية الأولى لدعم وتمكين الفنانين السعوديين. ومن المتوقع أن تُعرض أعمال المجموعة الأولى من الفنانين الذي استحقوا هذه المنحة في معرض جماعي يُقام خلال أسبوع مسك للفنون 2020.

في هذا السياق، علقت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك الفنون ريم السلطان قائلة:" تتمثل مهمتنا الأساسية في معهد مسك للفنون في دعم الساحة الفنية المنتعشة في المملكة العربية السعودية، والعمل كنقطة محورية لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم. في الحس الإبداعي الذي يتميز به هؤلاء الأشخاص يعكس ثقافتنا واستمرارية الرحلة التي بدأت من سلسلة طويلة من الفنانين الرائدين. هذا ويشكل برنامج أسبوع مسك للفنون والمنحة الفنية السنوية معالم رئيسية جديدة في رؤيتنا الرامية إلى تمكين فنانينا الشباب".

يقدم أيضاً معهد مسك للفنون عملاً كلّف به نواف النصار، مصمم هندسة داخليّة ومؤسس عن جدة، استلهمه من مدينة الدرعية الأثرية وعاصمة المملكة العربية السعودية التاريخية؛ ومعرض لصفوح النعماني تحت عنوان الحفاظ على زمن مضى، وهو عبارة مجموعة من الصور والأفلام من أرشيف الفنان السعودي الراحل بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ وعرض رقمي لأعمال الفنانين الشباب يضم أعمال 51 فناناً متمرّساً في الفن التشكيلي، وفن الأفلام الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والتصميم؛ ومعرض وسم للتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي الذي أشرفت على تنظيمه لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة وضم أعمال حوالى 17 فناناً سعودياً وخليجياً (ويستمر لغاية 28 يناير 2021).

يذكر أن معهد مسك للفنون يطلق المنحة الفنية السنوية الأولى لدعم وتشجيع الفنانين السعوديين المبدعين العاملين في شتى المجالات، بحيث يخصص سنوياً مليون ريال سعودي لمساعدة الفنانين على تحقيق المشاريع التي يحلمون بها. ومن المتوقع أن تعرض المجموعة الأولى من الأشخاص الحائزين على هذه المنحة أعمالها خلال أسبوع مسك للفنون 2020، على أن يستمر المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية في الرياض لغاية 28 فبراير 2020.

وتتيح منحة مسك الفنية الفرصة أمام الفنانين المبدعين العمل بشكل وثيق مع مجموعة من القيّمين والمدربّين يختارهم معهد مسك للفنون، كما وتوفر لهم الدعم التقني. تُضاف الأعمال المشمولة بالمنحة إلى المجموعة الفنية لمعهد مسك للفنون التي ستُعرض في المقر الرئيسي للمعهد كما ويتم إعارتها للمنظمات الثقافية الأخرى في المملكة وفي الخارج خلال السنوات المقبلة.معهد مسك للفنون