"إغاثي الملك سلمان" ينظم ندوات وورشًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

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ضمن برامج المركز لتوعية المجتمع بمسبباتها وطرق التصدي لها

ينظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هذا العام العديد من الدورات والندوات والبرامج التدريبية والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر 2020.

وتعدّ مشاركة المركز في الأنشطة ضمن برامجه لتوعية المجتمع وحشد الدعم المجتمعي وتسليط الضوء على قضية الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها.

وقدمت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة علا أبو سكر، شكرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، ولإدارات المركز على تفاعلهم بشكل إيجابي في هذا الحدث الذي يبرز من خلاله دور المملكة الريادي في مجال حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم، وبما يكفل لهم جميع حقوقهم والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة الغالية في المجتمع.

يذكر أن المركز يحتفل بهذه المناسبة كل عام ليسهم في التوعية بحقوق هذه الفئة الغالية ضمن رسالته في مجال التصدي لقضية الإعاقة والحد من انتشارها.مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم العالمي للإعاقة