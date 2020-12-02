الأهلي يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد يبحث عن الاقتراب من المنافسة

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خلال مواجهة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة

تقام غداً الخميس مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وستقام المباراة على صالة وزارة الرياضة بجدة 6 مساء؛ حيث يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وأحمد الرجب حكمًا ثانيًا، وسامي أمين مسجلًا.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء متصدر الترتيب 27 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتمسكه بالصدارة؛ حيث لم يتعرض للخسارة حتى الآن، ويمتلك الإمكانيات الفنية والخبرة من خلال تواجد نخبة من النجوم يتقدمهم إبراهيم مجرشي وأسعد عزوز، والمعد سعد الغزواني، والليبرو ماجد الجهني، خلاف ذلك تميُّز لاعبيه المحترفين بالضربات الساحقة وحائط الصد.

في المقابل يبحث الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، عن الاقتراب من دائرة المنافسة؛ حيث سيرفع فوزه الأخير على الوحدة من معنويات لاعبيه، كما يسعى لإيقاف الأهلي، ويبرز في صفوف الفريق سامي صامطي والمعد بندر الزهراني ووسام الجهني.

الدوري الممتاز للكرة الطائرة